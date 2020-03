Serbia: report Freedom House su democrazia, Belgrado perde 12 punti dal 2010

- La Serbia si trova fra i 29 paesi che negli ultimi 10 anni hanno registrato la peggiore "caduta" nella classifica di Freedom House sulla democrazia nel mondo. Secondo l'ultimo report "Freedom in the world 2020", infatti, Belgrado perde 12 punti dal 2010 e quest'anno ne ottiene 66 su un totale di 100. La Serbia resta inoltre nel gruppo dei paesi "parzialmente liberi" nella classifica stilata dall'organizzazione statunitense. Il paese balcanico condivide con il Montenegro un'annotazione contenuta nel report, che sottolinea le difficoltà registrate per alcune categorie come i giornalisti indipendenti e le figure d'opposizione. "In Montenegro e in Serbia i giornalisti indipendenti, le figure d'opposizione e altri che sono visti come nemici del governo si confrontano con molestie, intimidazioni e talvolta violenza. La frustrazione pubblica verso i partiti al governo si è riversata in grandi proteste in entrambi i paesi ma non hanno portato a cambiamenti significativi", si legge nella relazione. (Seb)