Cina: Mongolia interna, autorità annunciano indagine per corruzione nell'industria del carbone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono 523 miniere nella Mongolia interna la cui capacità combinata è stimata in 1,3 miliardi di tonnellate all'anno. Secondo quanto riferito, essendo una vitale regione di produzione del carbone in Cina, le violazioni legate ad esso sono state rivelate gradualmente dopo che quattro alti funzionari regionali sono stati indagati e puniti per corruzione, incluso l'ex segretario del comitato del partito Hohhot, Yun Guangzhong. I dati riguardo alla quantità totale di stoccaggio del carbone nella Mongolia interna parlano di 42 miliardi di tonnellate, pari a oltre un quarto dello stoccaggio nazionale. La regione ha prodotto un miliardo di tonnellate di carbone nel 2019. (Cip)