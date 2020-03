Migranti: ministro Esteri greco, dalla Turchia uso inaccettabile delle persone per scopi politici

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha avuto oggi una serie di incontri con i rappresentanti dei partiti dell'opposizione per aggiornali sull'emergenza migratoria ai confini "in seguito alla decisione della leadership turca di strumentalizzare" tale questione. E' quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri di Atene, che parla di "una pressione senza precedenti" ai confini greco-turchi e quindi sull'Unione europea. "Non c'è neanche il minimo dubbio che si tratta di un'operazione organizzata, incoraggiata e diretta dal governo e dalle autorità del nostro paese vicino", ha dichiarato Dendias, il quale ha detto di aver aggiornato i partiti di opposizione sulle azioni intraprese dal governo ellenico a livello diplomatico. Dendias ha confermato il Consiglio Affari Esteri dell'Ue straordinario in programma venerdì a Zagabria: "Quello che ci aspettiamo dai nostri partner europei è il loro sostegno alla Grecia e la loro ferma posizione contro la minaccia che è stata creata nei confronti dell'Europa". Secondo Dendias, è "assolutamente inaccettabile" che persone in situazioni difficili vengano "utilizzate per raggiungere obiettivi politici da parte del nostro vicino orientale".(Gra)