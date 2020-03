Grecia-Cipro: Pavlopoulos ribadisce a presidente parlamento Syllouris sostegno in difesa sovranità

- La Grecia sarà sempre al fianco di Cipro per difendere la sua sovranità nel rispetto del diritto internazionale ed europeo. Lo ha detto il presidente greco, Prokopios Pavlopoulos, durante un incontro ad Atene con il presidente della Camera dei rappresentanti di Cipro, Demetris Syllouris, presso il palazzo presidenziale. Pavlopoulos ha ringraziato Syllouris per la sua eccellente e produttiva collaborazione nel corso degli anni e ha affermato che la Grecia sostiene Cipro, che è membro a pieno titolo dell'Unione europea, nel trovare una soluzione equa e praticabile alla questione nazionale. "Una soluzione che, in base al diritto europeo e al corrispondente acquis europeo, fin dall'inizio esclude la forma di una confederazione per la Repubblica di Cipro e esclude anche il perpetuarsi del regime obsoleto dei garanti di terze parti e ancor più la presenza continua delle truppe di occupazione sul suo territorio", ha aggiunto. (segue) (Gra)