Grecia-Cipro: Pavlopoulos ribadisce a presidente parlamento Syllouris sostegno in difesa sovranità (2)

- Il capo di Stato greco ha affermato che Atene sostiene inoltre Nicosia nella difesa della sua Zona economica esclusiva, aggiungendo che “l'arbitrarietà turca non sarà autorizzata a passare”. Da parte sua, Syllouris ha anche ringraziato Pavlopoulos per la collaborazione e ha espresso la certezza che l’amicizia tra i due paesi continuerà. Il capo dell’Assemblea nazionale cipriota ha anche affermato che l'unità e la comprensione tra la Grecia e Cipro sono necessarie, così come l'unità tra le forze politiche, al fine di sfruttare le opportunità nella regione che sono oscurate dal comportamento della Turchia. (segue) (Gra)