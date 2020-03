Trasporti: Fs, sostegno a proposta Ue, 2021 Anno europeo delle ferrovie

- Sostenibilità, innovazione e sicurezza. Sono i tre driver del trasporto ferroviario che hanno spinto la commissione europea a proporre il 2021 “Anno europeo delle ferrovie”. Obiettivi che coincidono con il percorso intrapreso dal gruppo Ferrovie dello Stato italiane nelle sue attività quotidiane e, più in generale, nel piano industriale 2019-2023. Una sfida che conferma l'impegno costante del gruppo per incentivare la sostenibilità ambientale, favorendo lo shift modale dalla gomma al treno e la mobilità collettiva, condivisa e integrata. Le ferrovie sono anche il tema scelto dal festival internazionale delle arti “Europalia” per l'edizione 2021 inserendosi in maniera attiva fra gli appuntamenti previsti nell'Anno europeo delle ferrovie. "La proposta per l'Anno europeo delle ferrovie nel 2021 – sottolinea Gianfranco Battisti, amministratore delegato del gruppo Fs italiane – riconosce il ruolo del sistema ferroviario nell'avvicinare persone e luoghi in tutta Europa azzerando le distanze e favorendo connessioni sostenibili e sicure. Il piano industriale 2019-2023 del gruppo Fs va proprio in questa direzione con investimenti per promuovere un nuovo modello di sviluppo". (segue) (Com)