Trasporti: Fs, sostegno a proposta Ue, 2021 Anno europeo delle ferrovie (2)

- "I risultati del piano - aggiunge Battisti - si inseriscono a pieno nell'orizzonte del Green new deal della commissione europea, con l'impegno di contribuire al raggiungimento di cinque dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'assemblea generale delle nazioni unite. Anche la partecipazione a Europalia 2021 rappresenta un importante riconoscimento per il gruppo Fs: nelle principali stazioni italiane, saranno previste importanti manifestazioni per testimoniare il legame fra la storia e il futuro delle ferrovie facendo da driver per lo sviluppo dei principali settori dell'economia italiana ed europea”. Sul fronte della sostenibilità, Fs per dare concretezza al proprio impegno sul tema, ha avviato un importante piano di investimenti per rinnovare la flotta (treni e autobus), ridurre ogni anno di 600 milioni le tonnellate di CO2 emesse in atmosfera ed eliminare 400 mila auto dalle strade italiane. La spinta all'innovazione è invece confermata dai sei miliardi di euro che, destinati a digitalizzazione e nuove tecnologie renderanno, nei prossimi cinque anni, le Ferrovie italiane un polo di innovazione digitale e un punto di riferimento nel mondo della mobilità e delle infrastrutture sostenibili. (segue) (Com)