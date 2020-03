Trasporti: Fs, sostegno a proposta Ue, 2021 Anno europeo delle ferrovie (3)

- Infine la sicurezza è l'altro driver della commissione europea che riconosce il trasporto ferroviario quale modalità di trasporto più sicura. Grazie agli investimenti infrastrutturali e tecnologici, la rete ferroviaria in Italia è riconosciuta in Europa fra quelle con i più alti standard di sicurezza. Il sistema tecnologico Ertms (European rail traffic management system), in uso in Italia sulla rete alta velocità, è stato scelto dall'Unione europea come standard unico, che garantisce la condivisione di un "linguaggio" comune in grado di favorire l'interoperabilità ferroviaria tra i diversi paesi europei. Il gruppo Fs italiane sta anche lavorando, con altre compagnie ferroviarie europee, a nuovi sistemi di alimentazione energetica complementari a quelli elettrici, con l'uso dell'idrogeno e delle batterie, e all'implementazione di un centro di eccellenza europeo Ertms con sede in Italia. (Com)