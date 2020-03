Coronavirus: al via riunione tra ministro Speranza e unità di crisi Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Roberto Speranza è arrivato a Palazzo Lombardia a Milano dove incontrerà l’Unita di crisi della Regione Lombardia, insieme al governatore lombardo Attilio Fontana, per approfondire la situazione in merito all’emergenza Coronavirus e la valutazione delle nuove misure per fronteggiare l’epidemia. Alla riunione partecipa anche l’assessore al welfare Giulio Gallera e quello alla protezione civile Pietro Foroni. Tra i punti sul tavolo anche la possibilità d’istituire una nuova zona rossa a Bergamo. (Rem)