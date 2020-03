Roma: Pd municipio I, bocceremo regolamento M5s su patrimonio indisponibile

- Il municipio I di Roma boccia il regolamento sul patrimonio di Roma Capitale proposto dal M5s perché "punta solo a fare cassa con i beni pubblici". Lo afferma in una nota il gruppo Pd del municipio I. "Oggi abbiamo iniziato un confronto sulla proposta di delibera capitolina con le associazioni del territorio che svolgono da anni la loro attività in locali comunali – spiega la capogruppo Sara Lilli - e la bocciatura è stata unanime. Tanti sono stati gli interventi critici sul regolamento che perde l'occasione di dare una prospettiva di sviluppo e di valorizzazione del tessuto sociale riducendo tutto ad una mera procedura amministrativa per far quadrare i conti". All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, La casa dei diritti sociali, l'Accademia del costume e della moda, l'Accademia del teatro, le associazioni della Casa internazionale delle donne, Celio azzurro, la Federazione italiana musica antica, l'Associazione romana vigili urbani in congedo, la Federazione italiana tempo libero. (segue) (Com)