Roma: Pd municipio I, bocceremo regolamento M5s su patrimonio indisponibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche hanno riguardato “il metodo non condiviso di redazione dell'atto e il contenuto, che già dalle premesse dimentica ogni riferimento allo Statuto di Roma Capitale che invece fa esplicita menzione della valorizzazione del contributo sociale e culturale dell'associazionismo - sottolinea Claudia Santoloce, presidente della commissione Politiche sociali -. E ancora critiche nette sono arrivate rispetto alle procedure di bando pubblico quale strumento unico e asettico di selezione dei progetti validi". Pertanto per i consiglieri della maggioranza Pd del I municipio “la sindaca Raggi dopo quattro anni di mala amministrazione partorisce un papocchio di regolamento, nascondendo dietro il totem della legalità la sua totale incapacità nel ruolo che ricopre e la colpa di aver spento in questi anni molte delle luci del tessuto sociale e culturale romano. Noi - conclude il gruppo - faremo la nostra parte, nei prossimi giorni, per contrastare questo regolamento con atti e mobilitazioni nella città". (Com)