Coronavirus: Icardi, 83 contagiati in Piemonte

- Sono 83 i casi risultati positivi al coronavirus “COVID-19” in Piemonte: 41 in provincia di Asti, 16 nell’Alessandrino, 11 in provincia di Torino, 5 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 4 nel Vercellese e 3 "extra-Regione". Lo ha reso noto oggi l'assessore alla sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi. (Rpi)