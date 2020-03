Coronavirus: Simeone (FI), serve piano straordinario per potenziare personale (2)

- "Considero poi necessario un cambio di impostazione sulla comunicazione - continua Simeone -. Così come la presidenza della giunta regionale manterrà contatti quotidiani con i capigruppo sull'emergenza epidemiologica, allo stesso modo il direttore generale dell'Asl di Latina, Giorgio Casati dovrebbe aprire un canale unico e giornaliero di comunicazione con i mass media, per dare informazioni chiare, precise e trasparenti su quanto avviene nelle strutture sanitarie pontine in relazione alle problematiche legate al Covid-19. Non da ultimo ritengo importante richiamare l'attenzione dell'amministrazione Zingaretti sulle iniziative da assumere per far fronte alla crisi economica ormai in atto nei nostri territori, conseguenza diretta degli effetti negativi della pandemia. Serve una task force entro breve tempo per salvaguardare le nostre imprese e i cittadini del Lazio e in tal senso auspico - conclude Simeone - una rimodulazione del bilancio alla luce dell'inevitabile forte impatto di questa crisi sui nostri territori". (Com)