Istruzione: Gallo (M5s), bene riaperture graduatorie Afam grazie a via libera decreto su Miur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Gallo, deputato del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, esprime soddisfazione per il via libera definitivo da parte dell'Aula di Montecitorio al decreto legge per l'istituzione del ministero dell'Istruzione e del ministero dell'Università e della Ricerca. "Risolve alcune questioni annose che si trascinavano da tempo nelle istituzioni Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) - sottolinea il parlamentare in una nota -. Proroghiamo fino al 31 dicembre 2020 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento, consentendo l'inserimento di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali per insegnare presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. E questo significa garanzie per l'intero comparto. Inoltre, grazie all'approvazione di un mio ordine del giorno - continua l'esponente del M5s - il governo si impegnerà ad ammettere alle graduatorie anche i docenti con servizio in tutte le istituzioni Afam, per la loro assunzione a tempo indeterminato e determinato. Attraverso altri ordini del giorno della maggioranza, il governo, inoltre, valuterà il riconoscimento pieno al servizio svolto anche ai docenti assunti su posti vacanti, in data successiva al 1 febbraio e fino a tutto il 30 aprile 2020. Attiviamo in questo modo una serie interventi, che si uniscono anche all'impegno di tutto il governo a voler armonizzare l'intero sistema dell'alta formazione artistica e musicale - conclude Gallo - compresi gli istituti musicali pareggiati e le Accademie di belle arti non statali legalmente riconosciute". (Com)