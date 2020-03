Infrastrutture: Russia, ministeri Costruzioni e Trasporti esamineranno prezzi di mercato

- I ministeri delle Costruzioni e dei Trasporti della Federazione Russa condurranno un esame dei prezzi relativi ai lavori di costruzione nel quadro del piano globale per l’ammodernamento e l’ampliamento delle infrastrutture nazionali. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti russo, Evgenij Dietrich, parlando con i giornalisti al termine di un incontro con il presidente Vladimir Putin. “Insieme al dicastero delle Costruzioni esamineremo gli attuali prezzi nel settore, che spesso non corrispondono alle condizioni di mercato in alcune regioni: questa problematica è propria soprattutto di aree difficilmente accessibili, come l’Estremo oriente”, ha detto Dietrich, aggiungendo che l’aumento dei prezzi potrebbe essere stimato tra il 15 e il 20 per cento. (Rum)