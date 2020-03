Cina: coronavirus, identificate due mutazioni del virus denominate S-cov e L-cov (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento afferma che S-cov, pari al 30 per cento, è più vicino al coronavirus correlato ai pipistrelli ed è relativamente più vecchio, mentre l'L-cov era più prevalente nelle prime fasi dell'epidemia a Wuhan ma è diminuito all'inizio di gennaio. La maggior parte dei pazienti è stata infettata da una sola delle due varianti. Il campione di un paziente statunitense che aveva recentemente viaggiato a Wuhan ha evidenziato che avrebbe potuto essere infettato da entrambi. Gli scienziati affermano che la possibilità di una terza mutazione non può essere esclusa. Yang Zhanqiu, virologo con base a Wuhan, ha detto oggi al "Global Times" che il paziente statunitense è stato probabilmente infettato da una terza variante e che non è ancora stato identificato con campioni sufficienti. (segue) (Cip)