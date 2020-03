Cina: coronavirus, identificate due mutazioni del virus denominate S-cov e L-cov (3)

- Di solito una persona può essere infettata da un solo sottotipo di coronavirus perché tipi diversi si scontrano tra loro. "È molto probabile che l'adattamento del coronavirus a diversi ambienti e ospiti porti alla mutazione prima di infettare gli esseri umani, il che significa che c'è più di una fauna selvatica come ospite intermedio e più di un luogo di origine", ha spiegato Yang. Lo scienziato sostiene inoltre che potrebbero verificarsi più mutazioni poiché il virus si sta diffondendo a livello globale. Hang Changshou, virologo ed ex ricercatore presso il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha dichiarato al "Global Times" che le mutazioni virali non influenzano le attuali misure di prevenzione in quanto sono destinate a tutti i virus. "Le nuove varianti non indeboliranno l'efficacia dei metodi di trattamento esistenti poiché la mutazione era minore nella sequenza genetica e non cambiava la natura del virus. Al contrario, sarebbe utile nella ricerca sul patogeno e sullo sviluppo di vaccini mirati", ha sottolineato Hang. (Cip)