Nord Macedonia: Freedom House, progressi per Skopje nel report sulla democrazia

- La Macedonia del Nord guadagna 4 punti rispetto all'anno scorso nella classifica stilata dall'organizzazione statunitense Freedom House sulle libertà democratiche nel mondo. Secondo il report "Freedom in the world 2020", Skopje ottiene quest'anno 63 punti su un totale di 100 a fronte dei 59 dell'anno scorso. Il paese resta nel gruppo dei paesi "parzialmente liberi", ma la relazione plaude al corretto svolgimento delle scorse elezioni presidenziali, come pure al fatto che Skopje si è liberata "dall'eredità antidemocratica" dell'ex premier Nikola Gruevski. (Mas)