Economia: nasce una piattaforma social dedicata alla tecnologia dei servizi finanziari

- È nata Stay Fintech, una piattaforma social creata per aggiornare in tempo reale gli stakeholders sulle principali tematiche connesse alla tecnologia applicata ai servizi bancari e finanziari. L'idea è stata elaborata da due avvocati, Fabio Cristini, esperto in banking e finance nell'ambito della vigilanza, e Davide Cresci. L'iniziativa ha già riscontrato l'apprezzamento di alcuni importanti players del settore. L'obiettivo della piattaforma, riferisce una nota, è creare un network di esperti e professionisti interessati a discutere e confrontarsi sugli sviluppi regolamentari e di business legati al Fintech in Italia. (Com)