Coronavirus: Bagnai (Lega), per Cnn Italia infetta, ecco prodotto della caccia a razzismo immaginario

- Il senatore della Lega Alberto Bagnai, in apertura di seduta a palazzo Madama questo pomeriggio ha attaccato la Cnn per l'immagine che sta dando dell'Italia sulla vicenda coronavirus Covid-19. "La Cnn ha diffuso una infografica con l’Italia al centro di un planisfero da cui partono frecce rosse che vanno ad 'infettare' diversi Paesi - ha detto il parlamentare -. Una comunicazione di questo tipo ha conseguenze potenzialmente letali e difficilmente reversibili ed è significativo del clima che si è creato a livello internazionale alla luce di come il governo ha gestito questa emergenza. Per aggredire un razzismo immaginario - conclude Bagnai - è stata creato una immaginaria pestilenza il cui focolaio sarebbe l’Italia".(Rin)