Ucraina: rimpasto di governo, "scommessa" di Zelensky per accelerare percorso di riforme

- Le istituzioni ucraine vengono scosse da un profondo rimpasto nel governo e in alcune delle principali cariche statali, con le dimissioni del premier Oleksiy Honcharuk e la possibile rimozione del procuratore generale e del direttore del Servizio per le dogane. Un cambiamento ai vertici dell’Ucraina richiesto direttamente dal presidente Volodymyr Zelensky, insoddisfatto da tempo dell’attività dell’esecutivo e dal ritmo sostenuto nel percorso di riforme. Dopo diversi giorni di indiscrezioni in materia, il premier ucraino Honcharuk ha nuovamente presentato le dimissioni dall’incarico, dopo averlo già fatto a gennaio. Se a inizio anno il presidente Zelensky aveva respinto la lettera del suo primo ministro, in questo caso il procedimento è invece arrivato in parlamento. La Verkhovna Rada ha votato compatta a favore della rimozione di Honcharuk, con il giovane premier che termina la propria esperienza dopo soli sei mesi a capo del governo ucraino. Il suo posto verrà assunto dall’attuale vicepremier Denys Shmygal, entrato a far parte dell’esecutivo solo un mese fa e in precedenza governatore della regione occidentale di Ivano-Frankivsk. (segue) (Res)