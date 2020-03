Ucraina: rimpasto di governo, "scommessa" di Zelensky per accelerare percorso di riforme (2)

- Il partito di maggioranza in parlamento, Servo del popolo, ha approvato la nomina di Shmygal già nella seduta parlamentare odierna, come richiesto dallo stesso Zelensky. Il rimpasto di governo non è l’unica decisione importante presa dal capo dello Stato negli ultimi tempi: è infatti di poche settimane fa l’avvicendamento alla guida dell’ufficio di presidenza fra Andriy Bohdan e Andriy Yermak. Zelensky ha probabilmente preso in considerazione le difficoltà dell’esecutivo nel portare avanti le ambiziose riforme fissate come prioritarie, in ambito sia economico che istituzionale. Il 35enne Honcharuk e la sua squadra di governo sono stati considerati troppo inesperti e incapaci di sbloccare la situazione, per lo meno in base alle aspettative del capo dello Stato. Diversi analisti hanno però rilevato come la decisione del presidente ucraino giunga in un periodo piuttosto critico per il paese, che deve ancora definire nei dettagli il nuovo accordo di assistenza finanziaria con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e all’esterno deve confrontarsi con gli effetti a livello globale dell’emergenza coronavirus. La stessa nomina di Shmygal suscita dei dubbi nei commentatori, dal momento che il nuovo premier non è mai stato un politico di alto profilo, vantando invece una carriera da funzionario pubblico con una parentesi nella società energetica Dtek, di proprietà dell’oligarca Rinat Akhmetov. (segue) (Res)