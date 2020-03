Ucraina: rimpasto di governo, "scommessa" di Zelensky per accelerare percorso di riforme (3)

- Molti dei “giovani tecnocrati” del governo di Honcharuk dovrebbero seguire il loro primo ministro nel rimpasto deciso da Zelensky: fra questi figurano in particolare il capo della diplomazia, Vadym Prystaiko, e il ministro delle Finanze Oksana Markarova, già parte dell’esecutivo di Volodymyr Groysman e attore principale nei negoziati con l’Fmi. Indiscrezioni vedono anche il ministro della Difesa Andriy Zahorodniuk e quello dell’Energia Oleksiy Orzhel destinati ad essere sostituiti. Si tratterebbe di una sostanziale bocciatura per tutti i principali esponenti dell’esecutivo nominato negli scorsi mesi dallo stesso Zelensky, pronto ad abbandonare “l’esperimento” di affidare la guida del paese a una squadra giovane e con una visione internazionale, preferendo affidarsi a figure di maggiore esperienza e probabilmente più consapevoli delle dinamiche di potere interne all’Ucraina. Il presidente sarebbe inoltre preoccupato per il calo drastico dei propri indici di gradimento presso i cittadini, dopo il doppio trionfo elettorale della primavera del 2019. (segue) (Res)