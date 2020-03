Ucraina: rimpasto di governo, "scommessa" di Zelensky per accelerare percorso di riforme (4)

- Per quanto Zelensky resti tuttora il politico più popolare nel paese, le difficoltà del governo di Honcharuk hanno evidentemente influito sulla sua reputazione. Uno dei temi più delicati e su cui le autorità di Kiev devono affrontare la maggiore opposizione popolare è la riforma fondiaria, punto fondamentale nel programma dell’esecutivo e nella strategia di rilancio dell’economia ucraina, volta a attirare investimenti esteri nel paese. Anche la situazione nel Donbass, nonostante i “successi” negoziali conseguiti da Zelensky e dai suoi collaboratori, non sembra aver guadagnato particolari consensi al capo dello Stato, mentre molti sondaggi vedono il tema della lotta alla corruzione come un punto debole dell’azione dell’esecutivo ucraino. Fonti interne alla presidenza ritengono che il nuovo governo non cambierà la rotta già perseguita da Honcharuk e dai suoi ministri nel percorso di riforme, come affermato anche dallo stesso Shmygal nel suo discorso alla Verkhovna Rada prima dell’investitura a primo ministro. (segue) (Res)