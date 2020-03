Ucraina: rimpasto di governo, "scommessa" di Zelensky per accelerare percorso di riforme (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zelensky, pur godendo di una maggioranza assoluta nel parlamento di Kiev, teme che il consenso guadagnato nelle elezioni del 2019 possa presto svanire se non verranno offerti ai cittadini risultati concreti, e per questo non ha esitato a sacrificare le figure scelte solo pochi mesi prima per guidare l’Ucraina in una complessa stagione di riforme. Con la scommessa odierna, che potrebbe riguardare anche la sostituzione del procuratore generale Ruslan Raboshapka e del direttore del Servizio statale per le dogane Maksym Nefyodov, Zelensky punta a recuperare credibilità presso i cittadini senza perdere quella a livello internazionale. (Res)