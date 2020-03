Coronavirus: Di Maio-Masset, una pizza per firmare la pace tra Italia e Francia dopo il video di Canal Plus - foto

- Una pizza per due. E per firmare simbolicamente la pace tra Italia e Francia dopo le polemiche esplose per il video "satirico" che Canal Plus aveva diffuso - e poi ritirato con scuse - sulla pizza al coronavirus. Le foto del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dell'ambasciatore francese a Roma, Christian Masset. (Rer)