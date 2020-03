Golf: l'azzurro Molinari difende il titolo alla 54esima edizione dell'Arnold Palmer Invitational

- Francesco Molinari difenderà il titolo nella 54esima edizione dell'Arnold Palmer Invitational (5-8 marzo), una delle più prestigiose gare del Pga Tour, che si svolgerà al Bay Hill Club & Lodge di Orlando in Florida. E' stato l'ultimo successo del torinese, che successivamente ha proseguito con notevoli alti e bassi senza più trovare la condizione che l'aveva accompagnato per tutta la sua spettacolare stagione 2018. Molinari ha spiegato: "Per ora in questo avvio di 2020 le cose non stanno andando come mi sarei aspettato ma siamo soltanto all'inizio. La mia preparazione è stata finalizzata al Masters, dove spero di arrivare nella forma migliore. Quanto all'ultimo anno, va ricordato che nel golf le sconfitte sono maggiori dei successi e occorre analizzarle attentamente per poi trovare la spinta necessaria onde lavorare sodo per ripartire". (Ren)