Coronavirus: Bordoni (Lega), serve serietà, subito aiuti per turismo e commercio

- Il provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado "certifica la serietà di una situazione che deve spingere ognuno ad operare nel migliore dei modi: i cittadini con responsabilità e gli amministratori con senso dello Stato a protezione degli interessi delle collettività". Lo afferma in una nota il consigliere della Lega in Campidoglio, Davide Bordoni. "Con due proposte di delibera la Lega ha richiesto il dimezzamento per il 2020 della tassa di occupazione del suolo pubblico e la sospensione della tassa di soggiorno - prosegue -. Ora è il momento di intervenire subito. L'amministrazione capitolina dia un segnale concreto ai settori locali turistico-alberghiero e del commercio fortemente penalizzati dall'emergenza coronavirus. Il governo nazionale ha compreso che non esistono zone rosse; bisogna evitare che famiglie e lavoratori siano penalizzati dall'impatto che la diffusione del virus sta avendo sul piano economico e produttivo. Abbiamo - conclude - il dovere di difendere i nostri interessi, le imprese, i lavoratori, le nostre eccellenze romane: bisogna farlo senza ulteriori indugi". (Com)