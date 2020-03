Coronavirus: Polonia, 25 milioni di euro subito agli ospedali per emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute polacco ha stanziato 100 milioni di zloty (circa 25 milioni di euro) saranno presi dalla riserva del bilancio nazionale per essere immediatamente distribuiti agli ospedali polacchi. Ad annunciarlo è il ministro della Salute Lukasz Szumowski dopo aver confermato la presenza del primo caso di infezione da coronavirus, nella città di Zielona Gora, nella parte occidentale Polonia. Szumowski prevede un incremento di casi di contagio da coronavirus nelle percentuali dei paesi vicini. "Lo strumento per difenderci è contare sull'efficienza dei servizi sanitari, per questo abbiamo subito stanziato 100 milioni di zloty (25 milioni di euro) per le imminenti attività di contrasto del coronavirus nel paese", ha dichiarato il ministro.(Vap)