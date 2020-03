Coronavirus: Spadafora, in Dpcm oltre partite a porte chiuse anche disposizioni per sport di base

- Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha spiegato che "il Dpcm in corso di presentazione nelle prossime ore chiarirà tutta una serie di aspetti" che riguardano il contenimento del contagio legato all'emergenza coronavirus non solo sulla parte agonistica. "Si va sicuramente - ha detto il ministro durante il question time alla Camera - verso la possibilità di realizzare in tutta Italia eventi e competizioni sportive esclusivamente a porte chiuse dando però indicazioni ben precise anche rispetto alla prevenzione sanitaria che deve riguardare le stesse squadre e gli staff. Ma soprattutto si precisa - ha aggiunto Spadafora - come e dove è possibile continuare a svolgere sport di base per tutti". Il responsabile di governo sullo Sport ha quindi aggiunto: "Non pensiamo infatti sia necessario, né utile bloccare tutte le attività nelle palestre, nei centri sportivi o altro. Potranno essere svolte purché si rispettino delle raccomandazioni che saranno declinate all'interno del Dpcm". (Rin)