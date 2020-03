Coronavirus: a Viterbo isolamento domiciliare fiduciario per studenti "Residenza Cardarelli"

- Le autorità competenti hanno disposto l’isolamento domiciliare fiduciario per gli studenti ospiti della struttura "Residenza Cardarelli", a seguito del riscontro positivo al test per il Covid-19 della persona che era ospite. Lo rende noto la Regione Lazio. "Disco e la Regione Lazio, secondo le indicazioni della Asl di Viterbo, stanno ponendo in essere tutte le azioni opportune per tutelare gli studenti ed il contenimento del contagio a seguito del riscontro positivo al test per il Covid-19 della persona che era ospite presso la 'Residenza Cardarelli' di Viterbo - si legge in una nota -. Le autorità competenti hanno disposto l’isolamento domiciliare fiduciario per gli studenti ospiti della struttura. Sarà cura di Disco provvedere a recapitare agli studenti i pasti giornalieri. Nel caso si avesse bisogno di comunicare con gli uffici Disco di Viterbo, gli operatori sono comunque disponibili ai seguenti recapiti telefonici ed email: 0649701 e studenti.lazioset@laziodisco.it". (Com)