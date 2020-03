Coronavirus: prossima settimana voto su scostamento Bilancio

- Il governo approverà una relazione nella quale si chiede al Parlamento di votare a favore dello scostamento temporaneo degli obiettivi di finanza pubblica in ragione di eventi eccezionali. Lo si apprende da fonti del governo. La relazione, sentita la Commissione europea, passerà prima all'esame delle commissioni Bilancio e poi, per essere approvata, dovrà essere votata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti. Le operazioni di voto, pertanto, sono previste per l'inizio della prossima settimana. (Rin)