Sicurezza: Castiello (Lega), arrivano i manifesti famiglie mafiose, il governo dorme

- "Carabinieri minacciati, ospedali presi d'assalto, delinquenza, morti e ora manifesti commissionati da storiche famiglie mafiose che ad Afragola (Na) si rivolgono direttamente ai cittadini. In vaste aree della Campania lo Stato non esiste più: il ministro Salvini era in prima linea per difendere i cittadini perbene. Aveva assunto donne e uomini delle Forze dell'Ordine, investito in telecamere, dato impulso agli sgomberi ed espresso vicinanza ai sindaci. Ora governo e il Viminale dormono: i campani perbene non meritano di essere abbandonati". Lo ha dichiarato in una nota il deputato campano della Lega Pina Castiello. (Ren)