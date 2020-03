Ue: domani a Zagabria riunione ministeriale Esteri informale Gymnich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani a Zagabria una riunione informale dei ministri degli Affari esteri dei paesi dell'Unione europea, noto come formato Gymnich. Secondo quanto si legge in una nota della presidenza croata del Consiglio europeo, si tratta di un incontro organizzato due volte all'anno dal paese che presiede il Consiglio europeo. L'organizzatore è il ministro degli Esteri e degli affari europei della Croazia Gordan Grlic Radman, che incontrerà gli omologhi nella palazzina di Luznica, a 20 chilometri da Zagabria. Presenzierà inoltre alla riunione l'alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e la sicurezza e vicepresidente della commissione Josep Borrell. Parteciperanno inoltre alla riunione il commissario all'allargamento e alla politica del vicinato Oliver Varhelyi, nonché il presidente della Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo David McAllister. Nella nota si legge che "la riunione rappresenta l'occasione di esaminare in modo informale gli ultimi movimenti e le questioni attuali sul piano europeo e internazionale". Nella giornata di venerdì 6 marzo, Zagabria ospiterà inoltre un Consiglio Ue Affari Esteri straordinario: in questa occasione, i ministri si scambieranno opinioni sugli ultimi movimenti in Siria, con un accento particolare sul rinnovo del conflitto ad Idlib e nelle vicinanze. Il Consiglio discuterà le modalità per risolvere la crisi umanitaria e l'escalation delle tensioni nella regione, al fine di avviare un percorso che porterà verso una soluzione politica. I ministri si occuperanno altresì degli aspetti della politica estera che riguardano le migrazioni.(Zac)