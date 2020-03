Speciale difesa: Ue, conclusa a Zagabria conferenza interparlamentare su politica estera e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione parlamentare ha partecipato a Zagabria alla conferenza interparlamentare sulla politica estera, di sicurezza e di difesa comune. La delegazione era composta dai deputati Marta Grande e Gianluca Rizzo, presidenti rispettivamente della commissione Esteri e Difesa della Camera, e dai senatori Vito Petrocelli e Laura Garavini, presidenti delle commissioni Esteri e Difesa del Senato, come riferisce una nota. La conferenza, i cui lavori si sono chiusi oggi, è stata un'occasione per affrontare argomenti come la politica estera e di sicurezza comune, l'allargamento della Ue, il protagonismo europeo sul terreno della sicurezza e della difesa, rappresentano infatti le sfide che l'Europa ha davanti e che ne connoteranno il prossimo futuro. L'interdipendenza dei fattori economici e sociali si mostra ogni giorno più evidente e richiede una coerente risposta europea in termini sia progettuali che d'investimento. La delegazione ha dato il proprio contributo in particolare sui temi dell'aggravarsi della crisi in Libia e su quella ai confini con la Grecia. La delegazione parlamentare italiana ha espresso infine pieno sostegno alla dichiarazione finale e al rilancio di una politica estera e di difesa condivisa e unitaria. (Com)