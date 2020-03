Usa-Venezuela: Pompeo, riteniamo Maduro responsabile integrità di Guaidò

- Il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, ha avvertito che il presidente venezuelano Nicolas Maduro, e coloro che lo accompagnano sono "responsabili" della sicurezza dell'autoproclamato presidente "ad interim" Juan Guaidò. "Riteniamo Maduro e coloro che lo circondano responsabile della sicurezza e il benessere del presidente ad interim del Venezuela", ha scritto Pompeo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, pochi giorni dopo la notizia di un'aggressione che l'oppositore avrebbe subito nel corso di una iniziativa politica. Il segretario di stato ha ricordato che l'Alto comissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha fatto un appello allo "scioglimento delle bande criminali sostenute dal regime, come i 'colectivos'". I venezuelani, ha aggiunto il titolare della diplomazia statunitense, "hanno bisogno di sicurezza, e non di violenza e depredazioni promosse dal regime". "Circa 60 paesi nel mondo sono dalla parte di Juan Guaidò e del popolo del Venezuela", ha aggiunto Pompeo invitando però tutti "a fare di più". (segue) (Was)