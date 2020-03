Usa-Venezuela: Pompeo, riteniamo Maduro responsabile integrità di Guaidò (2)

- Secondo un comunicato diffuso domenica dal centro di comunicazione nazionale - il profilo che funge da ufficio stampa di Guaidò -, uomini armati avrebbero perpetrato un attacco contro il veicolo blindato su cui viaggiava Guaidò, nel corso di una iniziativa nello stato Lara, ferendo sei persone della sua squadra e riuscendo a sottrarre veicoli e sequestrando alcune persone. "E' stato un attacco diretto alla vita del presidente in una nuova prova di disperazione del regime", si legge nel testo, che accusa dell'attacco gruppi sostenitori del presidente Nicolas Maduro. Una "aggressione" di cui aveva dato notizia lo stesso autoproclamato presidente "ad interim": "La vigliacca dittatura ha cercato di assassinarmi. Il mio veicolo ha ricevuto nove colpi di proiettile", aveva detto domenica Guaidò in un video pubblicato sul proprio profilo twitter. (segue) (Was)