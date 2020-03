Usa-Venezuela: Pompeo, riteniamo Maduro responsabile integrità di Guaidò (3)

- L'aggressione era stata condannata dal Gruppo di Lima, l'insieme dei paesi americani che chiede le dimissioni del presidente del Venezuela. L'azione "ha causato oltre una dozzina di feriti, tra cui un minorenne che ha ricevuto un colpo d'arma da fuoco". Per i paesi firmatari - Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Perù e Venezuela - è la conferma di un "metodo sistematico di violazione dei diritti umani". Nella nota congiunta, il gruppo ribadisce "che per la regione questa situazione è intollerabile, va contro i valori democratici e non contribuisce con una soluzione alla grava crisi per cui passa il paese". Il comunicato si chiude "riaffermando una volta di più che il modo per risolvere la crisi che attraversa il Venezuela è una elezione libera e giusta". (segue) (Was)