Usa-Venezuela: Pompeo, riteniamo Maduro responsabile integrità di Guaidò (6)

- A metà mese, il Dipartimento del Tesoro Usa ha emesso sanzioni nei confronti della compagnia Rosneft Trading S.A, sussidiaria della compagnia petrolifera russa Rosneft con base a Ginevra, per i suoi legami con il settore petrolifero venezuelano. “Rosneft Trading S.A. e il suo presidente hanno mediato la vendita e il trasporto di petrolio venezuelano”, ha detto il segretario al Tesoro Steven T. Mnuchin, secondo quanto riporta una nota del dipartimento di stato. “Gli Stati Uniti sono determinati a impedire il saccheggio del petrolio venezuelano da parte del regime corrotto di Maduro”. La misura è stata rivendicata dall'inviato speciale degli Usa per il Venezuela, Elliot Abrams, come "un passo in più nel processo di pressione" per ottenere le dimissioni di Maduro. "C'è una soluzione facile e rapida, si smetta di fare affari con il regime di Maduro. Si permetta una transizione democratica e ci sarà campo libero per fare affari", ha sottolineato Abrams nel corso di una conferenza stampa. (Was)