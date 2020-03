Sudan-Italia: Del Re incontra ministro delle Finanze Badawi, focus su relazioni economiche e commerciali

La viceministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha incontrato a Khartum il ministro delle Finanze del Sudan, Ibrahim Badawi, con cui ha discusso delle relazioni economiche tra i due paesi e dei modi e degli strumenti per migliorarle in futuro. "L'accesso del Sudan ai prestiti internazionali è cruciale in questa complessa situazione economica ed è anche direttamente connesso alla sua stabilizzazione politica. Accogliamo con favore l'impegno del Sudan in corso con il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, volto a progettare un percorso completo di riforme per stabilizzare l'economia e promuovere la crescita", ha osservato Del Re, secondo quanto riferito sulla sua pagina Facebook. "Invitiamo fortemente il Sudan a continuare ad interagire con tutti i principali creditori per garantire un sostegno completo alla cancellazione del debito nell'ambito dell'iniziativa Hipc (Paesi poveri fortemente indebitati). Ci sono i margini - ha aggiunto - per aumentare il nostro commercio bilaterale e la presenza industriale italiana in Sudan; le aziende italiane, grazie al loro know-how e competenze consolidate, possono contribuire a una crescita a lungo termine e sostenibile lavorando in settori chiave come infrastrutture, agro-industria ed energia, dove possiamo fornire soluzioni tecnologiche all'avanguardia per aprire la strada ad un partenariato economico a lungo termine", ha concluso la viceministro.