Sudan-Italia: Del Re incontra ministro delle Finanze Badawi, focus su relazioni economiche e commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza Del Re ha incontrato il ministro degli Esteri sudanese Asma Abdalla, cui ha confermato che il Sudan è un partner strategico per l'Italia in Africa e un attore chiave per la stabilità di tutta la regione, e il premier Abdalla Hamdok, al quale ha espresso il sostegno dell'Italia al governo di transizione sudanese nel suo cammino verso la pace e la democrazia, nella convinzione che la formazione del governo di transizione sia un'occasione “storica” per rinnovare l'amicizia tradizionale tra i due paesi. Quella della viceministro Del Re è la prima visita nel paese africano di un esponente del governo italiano dalla destituzione dell’ex presidente Omar al Bashir, avvenuta lo scorso aprile, e dall’insediamento del nuovo governo di transizione guidato dal primo ministro Abdallah Hamdok. Nel prosieguo della sua visita a Khartum la viceministro incontrerà anche il presidente del Consiglio sovrano del Sudan, Abdel Fattah al Burhan, il ministro delle Finanze, Ibrahim Badawi, e il ministro della Salute, Akram al Tom. L’Italia è presente in Sudan sin dagli anni Ottanta evidenziando in particolare importanti attività della Cooperazione italiana allo sviluppo a beneficio di donne, anziani, bambini, disabili, nei settori sanità, nutrizione, emergenza, educazione, agricoltura. Del Re proseguirà quindi la visita incontrando accademici sudanesi coi quali discuterà dei principali dossier regionali, partecipando inoltre all’Università di Khartum ad un seminario dal titolo “Italy-Sudan future collaboration: opportunities to maximise its bilateral and regional impact” insieme alla rettrice Fadwa Taha e ad esponenti dell’Università. (segue) (Res)