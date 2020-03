Sudan-Italia: Del Re incontra ministro delle Finanze Badawi, focus su relazioni economiche e commerciali (3)

- La viceministro visiterà inoltre la vasta area di Mayo, situata nella località di Jabel Awliari, a sud di Khartum, e riconosciuta dalle autorità sudanesi nel 1991 come campo per sfollati interni. Del Re inaugurerà quindi la scuola femminile dell’area conosciuta come Yarmouk, iniziativa finanziata dal governo italiano e realizzata da Undp: la scuola è stata dedicata all'amico Paolo Dieci, scomparso tragicamente nell’incidente aereo della Ethiopian Airlines un anno fa. Presso la sede dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) di Khartum la viceministro incontrerà quindi i rappresentanti delle organizzazioni della società civile (Osc) italiane presenti in Sudan con le quali discuterà di progetti di cooperazione allo sviluppo e delle sfide future. Infine, Del Re visiterà il Museo nazionale sudanese, costruito nel 1955 e che con la sua collezione testimonia la presenza delle diverse civiltà che hanno modellato la storia del paese dall’Era Paleolitica al Xmo secolo dopo Cristo. L’Italia ha messo in piedi un’importante azione di sostegno al patrimonio culturale sudanese e il governo sta finanziando la prima fase di una iniziativa realizzata dall’Unesco che consiste nella riqualificazione del Museo e nella promozione di modelli sostenibili di conservazione e gestione del patrimonio culturale nazionale, con l’obiettivo finale di promuovere lo sviluppo turistico ed economico del paese. (Res)