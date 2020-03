Ferrara: lavori a palazzo, chiusi fino a lunedì uffici Prefettura

- In relazione ai lavori di ristrutturazione di palazzo Giulio d'Este la Prefettura di Ferrara ha reso noto che gli Uffici dell'Area IV (sportello unico immigrazione, Not, Legalizzazione di firme e Cittadinanza) resteranno chiusi al pubblico venerdì fino a lunedì per trasloco. (Ren)