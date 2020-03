Difesa: Lockheed Martin consegna il 500 mo F-35 e supera le 250mila ore di volo

- La statunitense Lockheed Martin e il Joint Program Office dell’F-35 hanno consegnato il 500mo F-35. Secondo quanto riferito, a febbraio, il programma F-35 ha superato le 250 mila ore di volo. Il 500mo velivolo prodotto è un F-35A dell’U.S. Air Force, che sarà consegnato alla Air national guard base di Burlington nel Vermont. Fra i 500 F-35 figurano 354 F-35A, la variante a decollo e atterraggio convenzionale (Ctol), 108 F-35B, la variante a decollo corto e atterraggio verticale (Stovl), e 38 F-35C, la variante da portaerei (Cv), consegnati agli Stati Uniti e ai clienti internazionali. Le 250mila ore di volo sono state raggiunte da tutti gli F-35 della flotta, compresi i velivoli utilizzati per i test della fase di sviluppo e per l’addestramento, i caccia operativi, i velivoli statunitensi e internazionali. “Questo importante risultato testimonia le capacità e la dedizione dei team congiunti governativi, militari e industriali,” ha commentato Greg Ulmer, vice presidente di Lockheed Martin e general manager del programma F-35. “L’F-35 garantisce una capacità di combattimento di quinta generazione senza precedenti, al costo di un velivolo di quarta generazione", ha affermato. Gli F-35 sono attualmente operativi in 23 basi in tutto il mondo e sono oltre 985 piloti e oltre 8.890 gli addetti alla manutenzione formati fino ad oggi. Nove nazioni utilizzano l’F-35 dalle loro basi, mentre otto forze militari hanno dichiarato la Capacità operativa iniziale (Initial operating capability) e quattro hanno impiegato gli F-35 in operazioni di combattimento. (Com)