Cina: coronavirus, undici persone sotto inchiesta per casi infezione prigione di Rencheng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di undici persone nella provincia cinese orientale dello Shandong sono state messe sotto inchiesta in seguito al rilevamento di casi di infezione da coronavirus nella prigione di Rencheng, nella città di Jining. Xie Weijun, ex capo del Dipartimento di giustizia provinciale e dell'Amministrazione carceraria provinciale, e altri dieci funzionari dell'amministrazione e della prigione di Rencheng sono stati indagati per presunte gravi violazioni della disciplina e della legge. Tre agenti giudiziari sono indagati per reati tra cui negligenza, mentre una guardia carceraria e un impiegato della prigione sono indagati per il reato di compromissione della prevenzione e del controllo di malattie infettive. La Commissione per gli Affari politici e Legali del Comitato centrale del Partito comunista cinese ha inviato una squadra nella provincia dello Shandong per un'indagine approfondita dopo che oltre 200 casi di infezione del nuovo coronavirus sono stati confermati nella prigione a febbraio. (Cip)