Trasporto: Germania-Cina, Hapag-Lloyd AG lancia nuova rotta diretta verso porto di Tientsin

- Il colosso tedesco delle spedizioni marittime Hapag-Lloyd AG ha lanciato oggi una rotta di trasporto diretto che collega il porto di Tientsin, nella Cina nord-est, con l'Europa settentrionale. Lo ha dichiarato la filiale locale della compagnia. "Si prevede che il percorso aumenterà ulteriormente l'export da Tientsin ai porti europei e che le merci europee arriveranno nella città cinese attraverso la rotta diretta", ha affermato Tian Liqiang, funzionario presso la filiale locale di Hapag-Lloyd. Il porto di Tientsin, un importante collegamento nella regione di Pechino-Tientsin-Hebei, ha visto la sua produzione di container aumentare dell'8,1 per cento su base annua nel 2019, secondo Tientsin Port Group Co. Con sede ad Amburgo, Hapag-Lloyd AG è una delle principali compagnie di spedizioni marittime di linea che raggiunge i 600 porti in tutto il mondo. (Cip)