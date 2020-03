Ue: Di Stefano, adottato piano trasparenza su relazioni tra nostra rappresentanza e lobbisti

- L'Italia è uno dei cinque paesi dell'Unione europea ad aver adottato il piano di trasparenza per quanto riguarda le relazioni della rappresentanza presso l'Ue con portatori di interesse, i lobbisti. Lo ha detto il sottosegretario al ministero degli Affari esteri, Manlio Di Stefano, parlando del piano di trasparenza adottato dalla rappresentanza in materia di relazioni con i portatori di interesse. "Accogliendo una proposta che ci è arrivata soltanto un anno fa da The Good Lobby, abbiamo deciso di promuovere un regolamento nuovo, interno alla rappresentanza italiana a Bruxelles, di trasparenza. Il che significa che dal primo di febbraio, quindi è già in corso, la rappresentanza italiana dovrà, per le figure dell'ambasciatore, del vice ambasciatore e del nostro delegato al Comitato politico e di sicurezza, comunicare gli incontri che vengono fatti con lobbisti sul sito della rappresentanza", ha detto. Inoltre, "dovranno incontrare solamente il lobbisti iscritti al registro di trasparenza dell'Unione europea", ha spiegato. (segue) (Beb)