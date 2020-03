Ue: Di Stefano, adottato piano trasparenza su relazioni tra nostra rappresentanza e lobbisti (2)

- "Questa è una garanzia per i cittadini di avere contezza di quelli che sono gli attori che fanno pressione sulla nostra rappresentanza. Perché chiaramente è un'attività legittima, ma se è legittima e anche certificata da un registro. Ovviamente, questo è un piccolo passo; con l'Italia siamo soltanto 5 paesi dell'Unione europea che lo fanno e quindi intanto invitiamo gli altri ad adeguarsi allo stesso standard che è uno standard che serve rispettare la volontà dei cittadini che devi rappresentare", ha sottolineato. "Ma poi c'è da fare anche di più, perché crediamo che il Consiglio europeo debba adeguarsi a degli standard di trasparenza più alti. Ad esempio, il Consiglio non ha pubblicità dei documenti su cui lavora in fase di evoluzione, ma soltanto nel lavoro legislativo che viene prodotto alla fine. Quindi non c'è accesso a quei documenti. O, ad esempio, tutta la parte della posizione nazionale sulle contrattazioni che vengono fatte all'interno del Consiglio non è di pubblico dominio", ha continuato. "Cioè non si sa se in fase di decisione la Francia, l'Italia e la Germania o altri paesi hanno votato in un modo o nell'altro. Quindi quale fosse il loro parere. Questi sono chiaramente tasselli che aiuterebbero capire se c'è un condizionamento da parte del Consiglio, legato magari ha qualche interesse nazionale", ha concluso. (Beb)