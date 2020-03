Coronavirus: Iran rilascia temporaneamente 54 mila detenuti

- Iran rilascerà temporaneamente 54.000 detenuti dalle proprie carceri e dispiegherà centinaia di migliaia di operatori sanitari per contenere l’epidemia di coronavirus dopo che il paese ha registrato 92 morti e 2.922 casi dall’annuncio del primo contagio lo scorso 19 febbraio con contagi registrati in tutte le 31 province. La misura è stata annunciata oggi dal portavoce della magistratura Gholamhossein Esmaili in una conferenza stampa, precisando che ai detenuti è stato concesso di uscire dal carcere dopo che erano risultati negativi al coronavirus. La misura riguarda solamente le condanne più lievi, infatti, Esmaili ha sottolineato che i prigionieri condannati a più di cinque anni di carcere non saranno rilasciati. Secondo quanto riferisce l’emittente britannica “Bbc”, tra i detenuti che potrebbero essere rilasciati vi è anche l’operatrice umanitaria e cittadina irano-britannica Nazanin Zaghari-Ratcliffe, in carcere dall’aprile 2016 con l’accusa di spionaggio. (segue) (Res)