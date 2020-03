Coronavirus: Iran rilascia temporaneamente 54 mila detenuti (2)

- Dopo vari rinvii di misure di restrizione per città e provincie, il governo iraniano ha dichiarato oggi che le persone con sintomi evidenti che cercheranno di lasciare la città di Qom, principale focolaio dell’epidemia, saranno messe in quarantena. La decisione segna un deciso cambio di passo delle misure adottate dal governo iraniano che in un primo aveva minimizzato gli effetti dei primi contagi per poi mutare radicalmente la propria posizione dopo che 23 esponenti del parlamento iraniano sono risultati positivi al coronavirus e a seguito del decesso di uno dei consiglieri della guida suprema iraniana, Ali Khamenei. Il primo vicepresidente iraniano Eshaq Jahanghiri ha emesso un ordine ai ministeri del governo, ad eccezione del ministero degli Esteri, che prevede la sospensione di viaggi e conferenze internazionali fino a nuovo avviso. (segue) (Res)